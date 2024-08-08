В Симферополе мониторят розничные цены

Так, по его информации контрольные мероприятия проводились в период с 5 по 7 августа. В ходе мероприятия было обследовано 15 нестационарных торговых объектов, 26 объектов несетевой розницы и 3 сетевых магазина.

Мониторинг проводился на предмет соблюдения условий Соглашений о принятии мер, направленных на стабилизацию розничных цен на ряд социально значимых продовольственных товаров первой необходимости в Республике Крым, — цитирует пресс-служба Олега Симонова.

По итогам обследования специалисты отметили, что товары представлены в полном ассортименте, за редким исключением, когда они отсутствовали из-за задержки поставки. Незначительные замечания устранялись на месте. Весь социальный товар отмечен синими ценниками и размещён в зоне видимости, на уровне глаз покупателя. Мероприятия по стабилизации и контролю цен в крымской столице продолжаются.

источник: пресс-служба администрации Симферополя