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В Симферополе мониторят розничные цены

В Симферополе мониторят розничные цены

Опубликовал: КрымPRESS в Торговля в Крыму 12:03 08.08.2024

Сотрудники управления торговли и бытового обслуживания населения администрации города Симферополя провели мониторинг торговых объектов с целью стабилизации розничных цен. Об этом сообщил начальник управления торговли и бытового обслуживания населения Олег Симонов.

Так, по его информации контрольные мероприятия проводились в период с 5 по 7 августа. В ходе мероприятия было обследовано 15 нестационарных торговых объектов, 26 объектов несетевой розницы и 3 сетевых магазина.

Мониторинг проводился на предмет соблюдения условий Соглашений о принятии мер, направленных на стабилизацию розничных цен на ряд социально значимых продовольственных товаров первой необходимости в Республике Крым, — цитирует пресс-служба Олега Симонова.

В Симферополе мониторят розничные цены В Симферополе мониторят розничные цены В Симферополе мониторят розничные цены В Симферополе мониторят розничные цены В Симферополе мониторят розничные цены

По итогам обследования специалисты отметили, что товары представлены в полном ассортименте, за редким исключением, когда они отсутствовали из-за задержки поставки. Незначительные замечания устранялись на месте. Весь социальный товар отмечен синими ценниками и размещён в зоне видимости, на уровне глаз покупателя. Мероприятия по стабилизации и контролю цен в крымской столице продолжаются.

источник: пресс-служба администрации Симферополя

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