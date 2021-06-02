В Симферополе монтируют новых «лежачих полицейских»

С 24 по 30 мая сотрудники МБУ «Город» выполнили ремонт и очистку от вандальных надписей 80 дорожных знаков на 17 улицах крымской столицы. Также произведён монтаж дорожных знаков на улицах 51-й Армии, КИМ, Шмидта, Зои Жильцовой, Бела Куна, Петропавловская и Генерала Родионова. Кроме того, выполнены работы по монтажу искусственных дорожных неровностей. Новые «лежачие полицейские» в Симферополе появились на улицах Леси Украинки, Мате Залки, Маршала Жукова.

Бригада «Города» выполнила работы по очистке и промывке сетей ливневой канализации на улицах Куйбышева, Беспалова, Баррикадная, Гурзуфская, Гоголя, Мате Залки, а также монтаж пешеходных ограждений на улицах Севастопольская, Дзержинского, Куйбышева общей протяжённостью 42 погонных метра, — рассказал директор МБУ «Город» Антон Гумен.

Кроме того, установлены 16 скамеек на улицах Мате Залки, Кржижановского и бульваре Франко, а также выполнен монтаж 10 урн на улице Кржижановского и бульваре Франко. Кроме того, за прошедшую неделю произведена очистка 10 стен подземных переходов на набережной реки Салгир.

Фото: администрация Симферополя.