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В Симферополе монтируют уличные туалеты

В Симферополе монтируют уличные туалеты

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 20:15 02.06.2020

О том, что в Симферополе продолжается работа по монтажу уличных общественных туалетов, сообщил директор муниципального унитарного предприятия «Метроград» Василий Кирса:

Ещё 2 уличных общественных туалета появилось в городе. При входе в Гагаринский парк с улицы Павленко и возле кинотеатра «Космос». Первая общественная уборная на прошлой неделе была установлена на набережной Салгира, возле музыкального училища, — сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

В Симферополе монтируют уличные туалеты

Как отметил Василий Кирса, в ближайшее время все объекты будут подключены к водоснабжению и водоотведению и начнут работать.

фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе монтируют уличные туалеты

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