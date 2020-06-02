В Симферополе монтируют уличные туалеты

О том, что в Симферополе продолжается работа по монтажу уличных общественных туалетов, сообщил директор муниципального унитарного предприятия «Метроград» Василий Кирса:
Ещё 2 уличных общественных туалета появилось в городе. При входе в Гагаринский парк с улицы Павленко и возле кинотеатра «Космос». Первая общественная уборная на прошлой неделе была установлена на набережной Салгира, возле музыкального училища, — сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.
Как отметил Василий Кирса, в ближайшее время все объекты будут подключены к водоснабжению и водоотведению и начнут работать.
фото: пресс-служба администрации Симферополя
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