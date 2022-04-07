В Симферополе может появиться улица Жириновского

Крымские общественники выступают с инициативой увековечить имя Владимира Жириновского в топонимике Республики. Так, в Симферополе вполне может появиться улица Жириновского.

Владимир Вольфович Жириновский – безусловно, неординарная личность в российской политике. Одни его заявления лично у меня встречали симпатию, в то время как другие – негодование. Тем не менее, не могу не признать, что он оставил свой след в новейшей истории страны. А ещё во времена моего студенчества, в Таврическом университете, на кафедре политических наук, мы рассматривали архетипы его политического образа. Уверен, что имя Владимира Вольфовича войдёт и в учебники отечественной прикладной политологии.