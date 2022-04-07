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В Симферополе может появиться улица Жириновского

В Симферополе может появиться улица Жириновского

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:28 07.04.2022

Крымские общественники выступают с инициативой увековечить имя Владимира Жириновского в топонимике Республики. Так, в Симферополе вполне может появиться улица Жириновского.

Владимир Вольфович Жириновский – безусловно, неординарная личность в российской политике. Одни его заявления лично у меня встречали симпатию, в то время как другие – негодование. Тем не менее, не могу не признать, что он оставил свой след в новейшей истории страны. А ещё во времена моего студенчества, в Таврическом университете, на кафедре политических наук, мы рассматривали архетипы его политического образа. Уверен, что имя Владимира Вольфовича войдёт и в учебники отечественной прикладной политологии.

А ещё Жириновский предсказал воссоединение Крыма с Россией. Как крымчанин и председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» я бы поддержал идею присвоить имя Владимира Жириновского одной из новых улиц разрастающегося Симферополя (столицы Республики Крым). На мой взгляд, уже экс-лидер ЛДПР достоин такого увековечивания именно в Крыму, — написал на своей странице ВКонтакте политолог Иван Мезюхо.

Аналогичную идею высказал председатель Общественной палаты РК Александр Форманчук.

Владимир Жириновский искренне отстаивал историческую судьбу Крыма, его воссоединение с Россией, делал это осознано и с пониманием той ситуации, в которой мы оказались, поэтому его заслуга должна быть увековечена. Мы эту тему изучим и выступим с гражданской инициативой. Скорее всего, речь идет о присвоении его имени одной из улиц в Крыму, — отметил Форманчук.

Где будет находиться улица имени политика, пока неизвестно. Но основной претендент, точно, Симферополь.

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