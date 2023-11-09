В Симферополе можно увидеть старинные кувшины и кумганы из Судакской крепости

В Симферопольском художественном музее открылась выставка «Наедине с природой», где представлены живопись и графика художников XX века и археологические древности, найденные на территории Судакской крепости.

Как сообщает пресс-служба художественного музея, на выставке из фондов музея-заповедника «Судакская крепость» можно увидеть картины художников Льва Бруни, Якова Басова, Евгения Павлова, Виктора Шевченко, Петра Старикова, Алексея Исаева и других авторов.

Судак всегда приковывал внимание живописностью своей долины, величием гор и неповторимостью ландшафта. На протяжении XX столетия многие именитые художники приезжали в Судак на пленэры. Ярко выраженные настроения на художественных полотнах передают атмосферу отдыха и умиротворения, – рассказали в музее.

Ряд живописных работ дополняют античные и средневековые кувшины и кумганы крымского, византийского, средиземноморского, константинопольского, трапезундского, золотоордынского и турецкого производства, обнаруженные археологическими экспедициями на территории Судакской крепости с середины прошлого столетия по настоящее время.

Экспозиция будет открыта до 31 января 2024 года. Как уточняет Туристический портал Крыма, выставка работает со вторника по воскресенье. Во вторник – с 11:30 до 20:00, вход до 19:30. Со среды по воскресенье – с 9:00 до 17:30, вход до 17:00. Посещение экспозиции входит в стоимость входного билета в основное здание музея. Стоимость билета: взрослый – 250 рублей, льготный – 150 рублей. Возможна оплата онлайн на сайте музея. Посетить выставку можно по программе «Пушкинская карта».