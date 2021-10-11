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В Симферополе мужчина обворовал детский сад: украл… игровой комплекс

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 13:35 11.10.2021

В полицию в Симферополе обратилась заведующая одного из детского дошкольного учреждения Симферополя. Женщина рассказала, что с территории детского садика с игровой площадки неизвестный совершил кражу игрового комплекса.

Сотрудниками уголовного розыска задержан мужчина 34-х лет, который уже ранее судим за имущественные преступления. Подозреваемый сознался и рассказал, как он перелез через забор садика, похитил игровой комплекс и отнес его домой. В дальнейшем мужчина хотел его продать, но не успел. Сотрудниками полиции похищенное изъято в ходе осмотра и передано руководителю детского сада под сохранную расписку, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

Дознанием отдела полиции №2 «Киевский» УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ (кража). Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В Симферополе мужчина обворовал детский сад: украл... игровой комплекс

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