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В Симферополе мужчина осужден за , в котором погиб пешеход

В Симферополе мужчина осужден за ДТП, в котором погиб пешеход

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 19:59 24.12.2023

Прокуратура Центрального района города Симферополя поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Судом установлено, что в декабре 2022 года в вечернее время осужденный, управляя автомобилем «Мазда», двигаясь по улице Балаклавской в городе Симферополе, допустил наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть слева направо относительно движения автомобиля. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия, — сообщили в прокуратуре РК.

Суд с учетом мнения прокурора приговорил мужчину к 2 годам лишения свободы с лишением права управления всеми видами транспортных средств на 2 года 10 месяцев. Отбывать наказание виновному предстоит в колонии-поселении. В пользу родственников погибшей взыскан моральный вред в размере 600 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.

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