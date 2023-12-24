В Симферополе мужчина осужден за ДТП, в котором погиб пешеход

Прокуратура Центрального района города Симферополя поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Судом установлено, что в декабре 2022 года в вечернее время осужденный, управляя автомобилем «Мазда», двигаясь по улице Балаклавской в городе Симферополе, допустил наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть слева направо относительно движения автомобиля. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия, — сообщили в прокуратуре РК.

Суд с учетом мнения прокурора приговорил мужчину к 2 годам лишения свободы с лишением права управления всеми видами транспортных средств на 2 года 10 месяцев. Отбывать наказание виновному предстоит в колонии-поселении. В пользу родственников погибшей взыскан моральный вред в размере 600 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.