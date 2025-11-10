Прямо сейчас:
В Симферополе мужчина упал в вырытую траншею, умер - рабочие не заметили его и закопали
фото: пресс-служба Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю

В Симферополе мужчина упал в вырытую траншею, умер — рабочие не заметили его и закопали

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 17:53 10.11.2025

По поручению руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю В.Н. Терентьева возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил и техники безопасности при ведении строительных работ, повлекшего по неосторожности смерть жителя Симферополя (ч. 2 ст. 216 УК РФ).

Предварительно установлено, что вечером 16 октября 67-летний местный житель упал в траншею, вырытую на пересечении улицы 8 Марта и переулка Обозного Симферополя при проведении канализационных работ, в результате чего он скончался. Утром рабочие, выполняя грейдирование участка, не заметили тело мужчины и засыпали траншею землей. Потерпевший числился как без вести пропавший, правоохранительными органами устанавливалось его местонахождение, — озвучили детали происшествия в пресс-службе ведомства. 

В настоящее следователями Киевского следственного отдела в рамках расследования уголовного дела устанавливается круг лиц, ответственных за проведение земляных работ, обеспечение норм и правил безопасности при их организации, проводятся иные процессуальные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

источник: пресс-служба Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю

