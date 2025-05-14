В Симферополе мужчину подозревают в краже 50 тонн картофеля и не только...

Как и положено, ценный груз был доставлен в Симферополь, но пока заказчик определялся с местом выгрузки 50 тонн картофеля, перевозчиков попросили подождать. Спустя непродолжительное время заявитель вернулся к месту стоянки двух фур, но их там не обнаружил. Водители перестали выходить на связь. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УМВД России по г. Симферополю совместно с коллегами из отдела полиции № 1 «Железнодорожный» установили и задержали подозреваемых. Ими оказались ростовчане – отец и сын, которые пояснили, что в период ожидания приняли решение уехать в г. Ростов с чужим грузом, где в дальнейшем преступным образом реализовать его за меньшие деньги. Вырученные денежные средства в сумме 800 тысяч рублей потратили на собственные нужды, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.