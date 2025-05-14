В Симферополе мужчину подозревают в краже 50 тонн картофеля и не только...

В дежурную часть отдела полиции № 1 «Железнодорожный» УМВД России по г. Симферополю поступило заявление генерального директора одной из компании, занимающейся оптовой продажей овощей и фруктов. Мужчина рассказал полицейским, что купил картофель во Владивостоке на сумму более 3 миллионов рублей и для его транспортировки в Крым нанял индивидуального предпринимателя, специализирующегося на грузоперевозках, из Ростовской области.
Как и положено, ценный груз был доставлен в Симферополь, но пока заказчик определялся с местом выгрузки 50 тонн картофеля, перевозчиков попросили подождать. Спустя непродолжительное время заявитель вернулся к месту стоянки двух фур, но их там не обнаружил. Водители перестали выходить на связь. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УМВД России по г. Симферополю совместно с коллегами из отдела полиции № 1 «Железнодорожный» установили и задержали подозреваемых. Ими оказались ростовчане – отец и сын, которые пояснили, что в период ожидания приняли решение уехать в г. Ростов с чужим грузом, где в дальнейшем преступным образом реализовать его за меньшие деньги. Вырученные денежные средства в сумме 800 тысяч рублей потратили на собственные нужды, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.
Следователем отдела полиции № 1 «Железнодорожный» УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ. Одному из фигурантов дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, другому – запрет определенных действий.
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: МВД России в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: МВД России в Крыму