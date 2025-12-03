Прямо сейчас:
В Симферополе мужчину подозревают в убийстве супруги
фото: скрин видео пресс-службы МВД России в Крыму

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 19:11 03.12.2025

В начале октября этого года в полицию Симферополя поступило заявление местного жителя о пропаже 41-летней супруги. Со слов мужчины, утром он отвез жену на работу, однако, там женщина так и не появилась.

Полицейские крымской столицы незамедлительно приступили к поиску пропавшей. В результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий, на территории Симферопольского района был обнаружен труп пропавшей женщины с признаками насильственной смерти. Сотрудники отдела уголовного розыска УМВД России по г. Симферополю задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 45-летний заявитель – муж женщины. Полицейские установили, что между супругами возник конфликт на фоне бракоразводного процесса, в результате которого мужчина причинил женщине телесные повреждения несовместимые с жизнью. Чтобы скрыть следы преступления, написал заявление в полицию об ее исчезновении, — озвучили детали трагедии в пресс-службе МВД России в Крыму. 

Собранные сотрудниками полиции материалы переданы в следственные органы Следственного комитета для принятия процессуального решения.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

