В Симферополе мужчину подозревают в убийстве супруги

Полицейские крымской столицы незамедлительно приступили к поиску пропавшей. В результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий, на территории Симферопольского района был обнаружен труп пропавшей женщины с признаками насильственной смерти. Сотрудники отдела уголовного розыска УМВД России по г. Симферополю задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 45-летний заявитель – муж женщины. Полицейские установили, что между супругами возник конфликт на фоне бракоразводного процесса, в результате которого мужчина причинил женщине телесные повреждения несовместимые с жизнью. Чтобы скрыть следы преступления, написал заявление в полицию об ее исчезновении, — озвучили детали трагедии в пресс-службе МВД России в Крыму.