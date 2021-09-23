В Симферополе на две недели перекроют движение на улице Гурзуфской

В Симферополе – очередное «временное ограничение движения транспортных средств». На этот раз – на улице Гурзуфской. Сообщается, что на две недели со следующего понедельника будет перекрыт участок от улицы Киевской до улицы Инкубаторной. Причина — проведение работ по ремонту сетей водоснабжения.

Ограничение движения транспортных средств вводится на период с 07:00 часов 27 сентября до 20:00 часов 10 октября по улице Гурзуфская на участке от улицы Киевская до улицы Инкубаторная на месте проведения работ. В целях обеспечения безопасности дорожного движения на месте проведения ремонтных работ, департаментом городского хозяйства по согласованию с ГИБДД будет разработана схема организации дорожного движения и объезда перекрываемого участка улично-дорожной сети. Просим с пониманием отнестись к данным временным ограничениям и учесть указанную информацию при планировании маршрутов движения по городу, — сообщает администрация Симферополя.

Напомним, завтра вечером будет перекрыт (до понедельника) участок проспекта Победы в Симферополе.