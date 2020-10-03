В Симферополе на этой неделе убирали набережную реки Салгир. Где еще будет чисто

В Симферополе ежедневно проводится уборка случайного мусора с газонов и элементов автодороги, подметаются тротуары, очищаются урны, проводится уборка в парках и скверах. Об этом сообщил директор МБУ «Город» Антон Гумен.

На прошедшей неделе силами учреждения была произведена чистка и мойка тротуарной плитки. Было убрано около 5500 квадратных метров на улице Карла Маркса и набережной реки Салгир. Кроме того, от мусора и грязи очищены тротуары и проезжая часть на улице Санитарная, – отметил Антон Гумен.

Кроме того, коммунальщики организовали вывоз упавших и обрезанных веток на улицах: Маршала Василевского, Героев Сталинграда, Ракетная, Дмитрия Ульянова, Набережная, Залесская, Аральская, Русская, Крупской, 1 Конной армии, Глинки, Ленинградская, Мокроусова, Стахановцев, Крымских Партизан, Киевская, Спартака, Тренева, Куйбышева, бульваре Ленина, Туристов, Сельская, Шмидта, Народная, Крымской Правды, Артиллерийская, Промышленная и в переулках Крутой, Русский, Смежный, а также в парке Мира.

В санитарной очистке общественных территорий крымской столицы на прошлой неделе были задействованы 253 дворника МБУ «Город» и 15 единиц техники. Механизированная уборка улиц осуществлялась с помощью 9 спецмашин.

Пресс-служба администрации Симферополя.