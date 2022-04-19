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В Симферополе на маршруты выходят 30 новых автобусов

В Симферополе на маршруты выходят 30 новых автобусов

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 16:36 19.04.2022

В Симферополе в рамках исполнения поручения Главы РК на маршруты выйдут 30 новых автобусов. Автобусы оснащены кондиционерами, местом для проезда маломобильных граждан. Общая вместимость — 59 мест, из которых 23 сидячих. Полученный общественный транспорт относится к категории среднего класса. Как сообщили в министерстве транспорта Крыма, новые автобусы переданы в МУП «ГорАвтоТранс».

С целью проведения мероприятий по оптимизации движения общественного транспорта по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по территории Симферополя, создана рабочая группа по оптимизации маршрутной сети муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, — отметили в минтрансе РК.

Рабочая группа проводит мониторинг работы транспортных средств на городских маршрутах в утренние часы и вечернее время, соответствия количества транспортных средств на маршрутах количеству, предусмотренному условиями перевозок. Также проводится работа с руководством автопредприятий по содержанию транспортных средств в должном техническом и санитарном состоянии.

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Фото пресс-службы министерства транспорта РК.


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