В Симферополе на маршруты вышли новые автобусы

В Симферополе заменили подвижной состав одного из городских маршрутов. Сегодня вышли на линии 6 автобусов маршрута №12-Б (ул. Красноармейская – ул. Крымская).

Как отметил заместитель министра транспорта РК Николай Лукашенко, новые автобусы большого класса вместимости. Работают на газомоторном топливе, современные, комфортабельные, оборудованы кондиционерами и системой безналичной оплаты проезда, видеокамерами. Кроме того, все автобусы низкопольные, то есть приспособлены для маломобильной группы населения.

Автобусы поэтапно выходят на городские маршруты.

В рамках проводимых конкурсных процедур запланировано обновление, как минимум, до ста единиц подвижного состава в городе. В начале следующего года все новые автобусы уже будут на маршрутах, — рассказали в минтрансе РК.

Средства на приобретение транспорта для крымской столицы были выделены правительством Москвы по поручению Президента РФ Владимира Путина.