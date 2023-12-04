В Симферополе на одну хореографическую школу станет больше

В Симферополе в рамках муниципального контракта продолжается капитальный ремонт хореографической школы. Новое помещение появиться по адресу: бульвар Франко/улица Декабристов, 14/28 находится на этапе предчистовой отделки.

По словам представителя подрядной организации Андрея Просянникова, в процессе работы в проект внесены изменения.

Некоторые помещения в силу перепланировки исчезли, в частности, костюмерная, зато появился еще один балетный зал, – поделился он.

На данный момент заканчиваются работы по штукатурке стен, а также устройство входных групп. На данный момент выполнено утепление фасада, замена сетей коммуникации. В планах сдать объект до конца текущего года.