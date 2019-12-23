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В Симферополе на пожаре едва не погибла женщина

В Симферополе на пожаре едва не погибла женщина

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 15:06 23.12.2019

Пожар в Симферополе, едва не унёсший жизнь человека, произошёл сегодня утром.

В 7:35 в службу спасения поступило сообщение возгорании в частном доме на переулке Широкий. Также поступила информация о том, что в помещении могут быть люди. По прибытию личный состав провел боевое развертывание и приступил к ликвидации возгорания. Одновременно с этим, звеном газодымозащитной службы была проведена разведка в задымленном помещении, в результате чего была обнаружена и эвакуирована из опасной зоны женщина, которая не могла самостоятельно покинуть место происшествия из-за сильного задымления. Женщина была передана сотрудникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации в Симферопольскую клиническую больницу №7, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму.

Пожар был полностью ликвидирован в 7:53. Причину произошедшего устанавливают эксперты.

В Симферополе на пожаре едва не погибла женщина

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