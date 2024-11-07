В Симферополе на пожаре погибли двое людей

Этой ночью в Симферополе горела пятиэтажка напротив железнодорожного вокзала. В огне погибли 2 человека. Предварительная причина трагедии — курение в постели.

Как сообщили в ГУ МЧС России по РК, информация о возгорании квартиры на пятом этаже многоквартирного дома поступила в Центр управления в 23:40.

Незамедлительно к месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения, — сообщили в чрезвычайном ведомстве. — Незамедлительно были поданы стволы на тушение. Звеном газодымозащитной службы была проведена разведка. На пожаре обнаружено двое погибших.

Пожар был полностью ликвидирован в 01:25 на площади 30 кв. метров. Всего в ликвидации возгорания задействовано от РСЧС: 27 человек личного состава и 9 единиц техники.

Прокуратура контролирует установление обстоятельств пожара в жилом доме, в котором погибли два человека

По предварительной информации, вчера, 7 ноября 2024 года, поступило сообщение о возгорании в многоквартирном жилом доме на улице бульвар Ленина в городе Симферополе. После тушения обнаружено тела мужчины 1968 года рождения и женщины 1938 года рождения, проживающих в квартире на пятом этаже, в которой произошел пожар. Ход и результаты проверки, проводимой по данному факту, находятся на контроле в прокуратуре, — сообщили в надзорном ведомстве.

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