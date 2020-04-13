В Симферополе на пожаре спасли мужчину

Сообщение о возгорании в квартире пятиэтажного жилого дома по улице Киевская в Симферополе в службу спасения поступило 13 апреля в 19:15.

По прибытию огнеборцами была проведена разведка, в результате которой в одной из комнат квартиры был обнаружен мужчина. Спасатели оперативно вынесли мужчину на свежий воздух и передали сотрудникам скорой медицинской помощи, затем он был госпитализирован. В 19.45 пожар в квартире ликвидирован на площади 4 кв.м. Причину пожара установят эксперты, — сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.