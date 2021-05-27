В Симферополе на проспекте Победы и на улице Кечкеметской сегодня нет воды

По информации ГУП РК «Вода Крыма», из-за ремонтных работ и обустройству сетей на резервном водоводе на проспекте Победы, 208, отключена подача воды в Симферополе по следующим адресам:

— ул. Кечкеметская, 198, 196,

-пр-т Победы, 208, 208-а, а также прилегающие дома.

Так как ограничение будет действовать до ночи, организован подвоз воды по адресу: ул. Кечкеметская 196-198.

Кроме того, в связи работами на сетях холодного водоснабжения на ул. Гурзуфской, ограничено водоснабжение (отклонение от графика) по адресам:

— мкрн.Битак,

— Строгоновка: ул. Лечебная, больница, ул. Лесхозная (частично), а также прилегающие улицы и переулки.