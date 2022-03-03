В Симферополе, на сцене музтеатра восстановят бессмертную «Сильву» — «Королеву чардаша»

Крымский академический музыкальный театр приступил к работе над обновленной постановкой знаменитой оперетты Имре Кальмана «Сильва». Премьера восстановленного спектакля (а он был в афише театра без малого 30 лет) состоится в Симферополе в конце театрального сезона, сообщает пресс-служба министерства культуры РК.

В ходе технического совета, участие в котором приняли дирекция театра, художественно-руководящий состав, специалисты театральных цехов, обсуждались эскизы декораций и костюмов капитально возобновляемого спектакля, прозвучали конструктивные предложения, внесены рекомендации и советы, — говорится в сообщении.

Крымский музтеатр планирует представить «Королеву чардаша» (именно так оперетта «Сильва» называлась в авторской редакции) на летних гастролях в Липецке.

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