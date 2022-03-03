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В Симферополе на сцене музтеатра восстановят бессмертную «Сильву» - «Королеву чардаша»

В Симферополе, на сцене музтеатра восстановят бессмертную «Сильву» — «Королеву чардаша»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Театры Крыма 13:07 03.03.2022

Крымский академический музыкальный театр приступил к работе над обновленной постановкой знаменитой оперетты Имре Кальмана «Сильва». Премьера восстановленного спектакля (а он был в афише театра без малого 30 лет) состоится в Симферополе в конце театрального сезона, сообщает пресс-служба министерства культуры РК.

В Симферополе на сцене музтеатра восстановят бессмертную «Сильву» - «Королеву чардаша»

В ходе технического совета, участие в котором приняли дирекция театра, художественно-руководящий состав, специалисты театральных цехов, обсуждались эскизы декораций и костюмов капитально возобновляемого спектакля,  прозвучали конструктивные предложения, внесены рекомендации и советы, — говорится в сообщении.

В Симферополе на сцене музтеатра восстановят бессмертную «Сильву» - «Королеву чардаша»

Крымский музтеатр планирует представить «Королеву чардаша» (именно так оперетта «Сильва» называлась в авторской редакции) на летних гастролях в Липецке.

В Симферополе на сцене музтеатра восстановят бессмертную «Сильву» - «Королеву чардаша»


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