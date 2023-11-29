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В Симферополе на сутки погасят Вечный огонь. Профилактические работы

В Симферополе на сутки погасят Вечный огонь. Профилактические работы

Опубликовал: CrimeaPRESS в Жизнь в Республике 15:20 29.11.2023

Администрация Симферополя сообщила о профилактических работах на мемориале «Вечный огонь».

С 18:00 1 декабря до 18:00 2 декабря будет проводиться профилактика газового оборудования на мемориале «Могила неизвестного солдата», расположенном в парке им Гагарина. В указанный период времени будет приостановлена работа символа памяти — «Вечного огня», — говорится в сообщении.

 

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