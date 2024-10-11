В Симферополе на территории ТРК «Меганом» можно пройти диспансеризацию или профосмотр

С 11 октября в Симферополе на территории торгово-развлекательного комплекса «Меганом» (Евпаторийское шоссе, 8Б) начинают работу передвижные медицинские комплексы, где можно пройти первый этап диспансеризации или профилактический медицинский осмотр.

В мобильных комплексах выполняются следующие исследования:

измерение артериального давления;

общий анализ крови;

определение уровня общего холестерина в крови;

определение уровня глюкозы в крови;

проведение скринингового исследования на антитела к гепатиту С;

измерение внутриглазного давления;

электрокардиография в покое;

флюорография легких;

маммография (для женщин);

осмотр акушеркой (для женщин).

Диспансеризация в ТРК «Меганом» проводится по следующему графику: понедельник-четверг с 12:00 до 18:00, пятница-воскресенье с 10:00 до 21:00.

При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Результаты исследований и врачебные рекомендации будут доступны гражданам в личном кабинете на портале «Госуслуг». Если по результатам медосмотра пациент будет нуждаться во втором этапе диспансеризации, то с ним свяжутся и пригласят в медицинскую организацию для более углубленного обследования.

Такой формат работы организован с целью охвата профилактическими мероприятиями как можно больше жителей региона. Помните, что многие заболевания на первых этапах проходят бессимптомно. Диспансеризация помогает своевременно выявить отклонения в состоянии здоровья.

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