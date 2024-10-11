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В Симферополе на территории ТРК «Меганом» можно пройти диспансеризацию или профосмотр

В Симферополе на территории ТРК «Меганом» можно пройти диспансеризацию или профосмотр

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:13 11.10.2024

С 11 октября в Симферополе на территории торгово-развлекательного комплекса «Меганом» (Евпаторийское шоссе, 8Б) начинают работу передвижные медицинские комплексы, где можно пройти первый этап диспансеризации или профилактический медицинский осмотр.

В мобильных комплексах выполняются следующие исследования:

  • измерение артериального давления;
  • общий анализ крови;
  • определение уровня общего холестерина в крови;
  • определение уровня глюкозы в крови;
  • проведение скринингового исследования на антитела к гепатиту С;
  • измерение внутриглазного давления;
  • электрокардиография в покое;
  • флюорография легких;
  • маммография (для женщин);
  • осмотр акушеркой (для женщин).

Диспансеризация в ТРК «Меганом» проводится по следующему графику: понедельник-четверг с 12:00 до 18:00, пятница-воскресенье с 10:00 до 21:00.

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При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Результаты исследований и врачебные рекомендации будут доступны гражданам в личном кабинете на портале «Госуслуг». Если по результатам медосмотра пациент будет нуждаться во втором этапе диспансеризации, то с ним свяжутся и пригласят в медицинскую организацию для более углубленного обследования.

Такой формат работы организован с целью охвата профилактическими мероприятиями как можно больше жителей региона. Помните, что многие заболевания на первых этапах проходят бессимптомно. Диспансеризация помогает своевременно выявить отклонения в состоянии здоровья.

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