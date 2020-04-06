В Симферополе на улице Александра Невского укладывают верхний слой асфальта

Напомним, 3 апреля подрядная организация приступила к работам по укладке верхнего слоя асфальта на улице Александра Невского.

В декабре подрядчику было выдано предписание на устранение, получено от него гарантийное письмо. Подрядная организация приступила к укладке верхнего слоя асфальта на улице Александра Невского. После подрядчик нанесёт дорожную разметку. Все работы производятся за счёт средств подрядной организации, — цитирует пресс-служба начальника департамента капитального строительства администрации Симферополя Аллу Кудряшову.

По словам чиновника, время для работ на улице Александра Невского выбрано именно с учётом снизившегося автомобильного трафика.

фото: пресс-служба администрации Симферополя