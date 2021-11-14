В Симферополе, на улице Балаклавской открыли новый сквер

13 ноября, в Симферополе состоялось открытие второго по счёту в этом году нового общественного пространства. Благоустроенный по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» сквер отныне встречает гостей в микрорайоне Пневматика.

В новом сквере расположены пешеходные дорожки для прогулок, автомобильная парковка и, конечно же, комфортабельная уличная мебель – лавочки и урны. Газоны оборудованы системой автополива, что позволит своевременно осуществлять должный уход за зелёными насаждениями. Кроме того, при наступлении благоприятных погодных условий будет осуществлено дополнительное озеленение сквера деревьями и кустарниками.

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в Симферополе благоустраиваются 5 общественных и 17 дворовых территорий, работы начались в 2021 году. На текущий момент завершены 2 сквера – Ветан и Балаклавский. На очереди открытие обновлённой площади Куйбышева, — уточнили в администрации Симферополя.

Глава администрации крымской столицы Валентин Демидов поблагодарил проектировщиков и подрядную организацию, которые превратили заброшенную территорию в благоустроенный сквер.

Сквер по улице Балаклавской – одно из самых замечательных пространств, которое станет местом притяжения и привлечения местных жителей, детей, молодёжи. Здесь благоустроены спортивная и детская площадки, места для отдыха, зелёные зоны. На новый год договорились установить здесь инсталляции, так как симферопольцы хотят проводить здесь мероприятия, – прокомментировал Демидов.

Он также проинформировал о реализации программы главы республики, в рамках которой запланированы и проектируются 100 дворовых территорий.

Фото: администрация Симферополя.