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В Симферополе, на улице Титова на автомобили упало дерево

В Симферополе, на улице Титова на автомобили упало дерево

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:21 26.12.2019

Накануне вечером (в 18:56) на пульт спасателей поступило сообщение о том, что в Симферополе, на улице Титова в результате штормовых погодных условий на проезжую часть упало дерево. Требуется помощь спасателей.

К месту происшествия были направлены сотрудники Симферопольского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС». По прибытии, стало известно, что в результате непогоды на проезжую часть дороги упало дерево, заблокировав легковые автомобили «KIA RIO» и «Skoda», а также затруднив движение других автотранспортных средств. Пострадавших нет, — рассказали в МЧС.

В Симферополе, на улице Титова на автомобили упало дерево

Спасатели, с использованием бензоинструмента и ручного инструмента провели комплекс работ по арбористике, в результате чего аварийное дерево было распилено и убрано с проезжей части дороги. Беспрепятственное движение было восстановлено.

Что делать водителям пострадавших авто? Все в порядке, если оформлено КАСКО, ущерб будет возмещен. А вот просто ОСАГО… Напомним, в Крыму было объявлено штормовое предупреждение: на полуострове сильные дожди, усиление юго-западного ветра с переходом на северо-западный до 15-20 м/с.

В Симферополе, на улице Титова на автомобили упало дерево

Фото: МЧС РК.

В Симферополе, на улице Титова на автомобили упало дерево

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