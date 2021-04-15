В Симферополе на выходных снова перекроют движение по улице Козлова

Администрация города Симферополя информирует о временном ограничении движения транспортных средств на участке автомобильной дороги по улице Козлова (от ул. Старозенитная до ул. Красноармейская) в связи с проведением дорожных работ по укладке асфальтобетонного покрытия. Напомним, ранее улица Козлова была перекрыта с 7 до 11 марта также для проведения дорожных работ, но от ул. Старозентной до ул. Севастопольской.

Ограничение движения транспортных средств вводится с 6:00 часов субботы 17 апреля до 6:00 понедельника, 19 апреля, на месте проведения работ.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении ремонтных работ, Департаментом городского хозяйства по согласованию с ГИБДД разработана схема организации дорожного движения и объезда перекрываемого участка улично-дорожной сети, — отметили в администрации крымской столицы.

Движение автобусов муниципальных автобусных маршрутов №2, №7, №25, №52, №54, №99 будет осуществляться по улице Дмитрия Ульянова, №6 — по улице Батурина.

Движение троллейбусов по муниципальным троллейбусным маршрутам №4, №7, №9 будет осуществляться до площади Амет-Хана Султана.

Городские власти и дорожники просят с пониманием отнестись к данным временным ограничениям и учесть указанную информацию при планировании маршрутов движения в Симферополе.