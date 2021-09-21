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В Симферополе на завершающей стадии строительство дома для реабилитированных

В Симферополе на завершающей стадии строительство дома для реабилитированных

Опубликовал: CrimeaPRESS в Строительство в Крыму 14:10 21.09.2021

Строительство дома для реабилитированных граждан в Симферополе находится на завершающей стадии. На сегодняшний день ведутся пусконаладочные работы и работы по благоустройству. Здание рассчитано на 36 квартир, из них 18 однокомнатных, 9 двухкомнатных и 9 трехкомнатных.

По Крыму в реализации находится 18 домов, в том числе, данный объект. Строительство данного дома было начато в декабре 2019 года. Основные работы завершены летом этого года. Ввести объект в эксплуатацию планируется к концу текущего года, – отметил представитель заказчика ГКУ РК «Инвестстрой РК» Марсель Мугатабаров.

Новый дом оснащен подъемником для малогабаритных групп населения, современными системами пожаротушения, сигнализации. Проект реализуется в рамках ФЦП, на работы было выделено 105 млн. рублей.

Фото и материалы: пресс-служба министерства строительства и архитектуры РК.

В Симферополе на завершающей стадии строительство дома для реабилитированных

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