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«Верево Сити»
В Симферополе начали очищать фасады от «паутины проводов»

В Симферополе начали очищать фасады от «паутины проводов»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Благоустройство Крыма 19:57 21.07.2021

В Симферополе проводятся работы по приведению в нормативное состояние слаботочных сетей Интернет-провайдеров.

На сегодняшний день силами управляющей компании МУП «Киевский Жилсервис» на улицах Бела Куна, дом 31 и Лизы Чайкиной, дом 7 выполнен демонтаж немаркированных сетей с фасадного газопровода. Также работы по наведению порядка в слаботочных немаркированных сетях осуществили на проспекте Победы, 60 и 62.

Работы будут проводиться на плановой основе по всем домам, которые находятся в обслуживании муниципальной управляющей компании, — рассказал директор МУП «Киевский Жилсервис» Михаил Розум.

Напомним, что администрацией Симферополя издано Распоряжение «О размещении средств связи, линейно-кабельных сооружений связи и сетей связи в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым».

В Симферополе начали очищать фасады от «паутины проводов»

В Симферополе начали очищать фасады от «паутины проводов»

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