В Симферополе начали очищать фасады от «паутины проводов»

В Симферополе проводятся работы по приведению в нормативное состояние слаботочных сетей Интернет-провайдеров.
На сегодняшний день силами управляющей компании МУП «Киевский Жилсервис» на улицах Бела Куна, дом 31 и Лизы Чайкиной, дом 7 выполнен демонтаж немаркированных сетей с фасадного газопровода. Также работы по наведению порядка в слаботочных немаркированных сетях осуществили на проспекте Победы, 60 и 62.
Работы будут проводиться на плановой основе по всем домам, которые находятся в обслуживании муниципальной управляющей компании, — рассказал директор МУП «Киевский Жилсервис» Михаил Розум.
Напомним, что администрацией Симферополя издано
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