В Симферополе начали включать отопление в многоэтажках
Опубликовал: КрымPRESS в ЖКХ Крыма 14:11 21.10.2025

С 20 октября в Симферополе включено отопление в многоквартирных домах, поскольку режим пуско-наладки занимает определенное время, жилой фонд крымской столицы будет полностью обеспечен теплом в ближайшие два дня. Об этом РИА Новости Крым сообщили в управлении информполитики администрации Симферополя.

В Симферополе подача тепла в дома началась вчера, 20 октября. Все коммунальщики в усиленном режиме проводят пусконаладочные работы. Во многих МКД уже есть тепло, соответствующая информация поступает от председателей советов домов, — рассказали в администрации.

Городские власти также отметили, что запуск тепла происходит не одномоментно, требуется определенное время для прогрева теплоносителя, наполнения и развоздушивания систем. Поэтому в ряд домов тепло не пришло сразу.

Есть проблемные дома, по ним вопросы оперативно решаются. Планируем, что в течение двух дней все дома в городе будут с теплом, — добавили в управлении.

В Симферополе отопительный сезон стартовал 16 октября, сначала тепло подали в социальные объекты.

