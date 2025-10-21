В Симферополе начали включать отопление в многоэтажках

В Симферополе подача тепла в дома началась вчера, 20 октября. Все коммунальщики в усиленном режиме проводят пусконаладочные работы. Во многих МКД уже есть тепло, соответствующая информация поступает от председателей советов домов, — рассказали в администрации.

Городские власти также отметили, что запуск тепла происходит не одномоментно, требуется определенное время для прогрева теплоносителя, наполнения и развоздушивания систем. Поэтому в ряд домов тепло не пришло сразу.

Есть проблемные дома, по ним вопросы оперативно решаются. Планируем, что в течение двух дней все дома в городе будут с теплом, — добавили в управлении.

В Симферополе отопительный сезон стартовал 16 октября, сначала тепло подали в социальные объекты.

источник: РИА Новости Крым