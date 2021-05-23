В Симферополе начался ремонт внутридворвых проездов

В Симферополе начался ремонт внутридворовых проездов на улице Маршала Жукова.

Помимо благоустройства дворовой территории на улице Маршала Жукова, 3 в рамках Соглашения между Правительством Москвы и Советом министров Республики Крым, за счёт средств муниципального бюджета выполняется ремонт внутридворовых проездов по улице Маршала Жукова, 23-30 на площади порядка 5 тысяч квадратных метров. Идут работы по фрезерованию, устройству выравнивающего слоя, замене бордюрного камня, установке поребрика, асфальтированию тротуаров, укладке верхнего слоя покрытия на проезжей части, поднятию горловин смотровых колодцев в уровень, а также замене колодцев и люков по необходимости, — рассказал начальник управления дорожного хозяйства Департамента городского хозяйства администрации Симферополя Анатолий Тараненко.

Он также добавил, что на сегодняшний день подрядчик приступил к установке бордюров, бортового камня. Все работы ведутся по утверждённому графику, планируемый срок завершения – середина июня.

Фото: администрация Симферополя.