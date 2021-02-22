В Симферополе начинается масштабный дорожный ремонт. Какую улицу перекроют уже с 24 февраля

Администрация Симферополя информирует о предстоящем ограничении движения транспорта по улице Широкой на участке от ул. Москалева до ул. Леси Украинки. Ограничения будут действовать период с 24 февраля до 2 марта, они связаны с ремонтом улицы, который выполняет АО «ВАД».

На участке дороги начинаются работы по демонтажу бортового камня и подготовке основания для установки новых бордюров. Фрезерование старого дорожного покрытия начнётся после того, как придёт потепление и установятся стабильные плюсовые температуры. Ориентируясь на прогнозы, планируем приступить к укладке асфальтобетона на улице Широкой ближе к середине марта, — рассказал пресс-секретарь крымского управления АО «ВАД» Григорий Назаров.

Дорожники просят убрать личный транспорт с ремонтируемого участка на время проведения работ и приносят извинения за доставленные неудобства.

Департамент городского хозяйства администрации Симферополя и ГИБДД разработали схема организации дорожного движения и объезда перекрываемого участка улично-дорожной сети.

Отметим, что АО «ВАД» начинает масштабный ремонт улично-дорожной сети Симферополя. Речь идет о таких объектах:

ул. Козлова (от ул. Севастопольская до ул. Ангарская);

ул. Клары Цеткин;

ул. Субхи;

ул. Тарвацкого;

ул. Широкая;

ул. Марка Донского;

пер. Киевский.

С конца февраля после возвращения плюсовых температур специалисты АО «ВАД» приступят к фрезерованию старого дорожного покрытия. Если позволят погодные условия, укладка выравнивающего слоя на участках ремонтов начнется в начале марта.

На участках дорог будет уложено два слоя асфальтобетона. Там, где это будет необходимо, дорожники проведут замену основания и уложат выравнивающий слой. Кроме того, предстоит работа по ремонту просевших канализационных колодцев и замене люков.