В Симферополе наградили победителей республиканского конкурса проектов «Бюджет для граждан»-2024

Как рассказала по итогам проведения торжественного события заместитель Председателя Совета министров РК – министр финансов РК Ирина Кивико, его участниками стали первый заместитель Председателя Государственного совета РК Андрей Козырев, председатель Комитета Государственного Совета РК по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова, призеры конкурса, их родители, наставники, представители средств массовой информации.

Республиканский конкурс проводится, начиная с 2016 года, в целях обеспечения открытости и доступности информации об управлении общественными финансами, а также в целях выявления и распространения лучшей практики формирования бюджетов в доступной для граждан форме.

В республике интерес к представлению бюджета в интересных формах продолжает расти из года в год. Выросло как количество участников, так и номинаций конкурса. Если в 2016 году в конкурсе приняли участие только 10 юридических лиц по 1 номинации, в 2023 – 19 конкурсантов по 18 номинациям, то в 2024 – у нас уже 63 номинанта, то есть в 3,3 раза больше, чем в прошлом году, — отмечает Ирина Кивико.

Призерами конкурса-2024 стали 21 из 63 номинантов.

По решению конкурсной комиссии 4 конкурсные работы, набравшие большее количество баллов (Гореловой Анны и Мокеева Всеслава в номинации «Лучшая настольная игра о бюджете для граждан», Бондарь Ирины в номинации «Лучший видеоролик о бюджете», Финансового управления Администрации города Алушты Республики Крым в номинации «Современные формы представления проекта местного бюджета для граждан»), были направлены в Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации для участия во втором туре федерального открытого публичного конкурса проектов по представлению бюджета для граждан, то есть на Всероссийский конкурс проектов по представлению бюджета для граждан-2024.

В результате, представив на всероссийский уровень 8 проектов (4 – по итогам республиканского конкурса и 4 – самостоятельное участие крымчан), Крым стал трехкратным призером Всероссийского конкурса, получив сразу 3 призовых места: одно золото и 2 серебра: в номинации «Лучшая настольная игра о бюджете для граждан» 1 место среди лиц старше 15 лет заняла Наталья Шевченко за лэпбук «Юные финансисты», 2 место среди лиц младше 15 лет — Анна Горелова за книгу-самоделку «Создай пиццу — изучи бюджет»; в номинации «Современные формы представления проекта регионального бюджета для граждан» Минфин Крыма второй год подряд занял почетное 2 место за буклет «Бюджет для граждан. Закон Республики Крым от 07.12.2023 № 496-ЗРК/2023 «О бюджете Республики Крым на 2024 год на плановый период 2025-2026 годов».

Так, уже 3 года подряд Крым становится призером Всероссийского конкурса: по итогам конкурса-2022 Крым в лице Минфина Крыма стал бронзовым призером в номинации «Лучший проект регионального бюджета для граждан» среди юридических лиц за буклет «Бюджет для граждан Республики Крым. О бюджете Республики Крым на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», по итогам конкурса -2023 Крым дважды стал серебряным призером: среди физлиц — Горелова Анна 12 лет, из Ялты, в номинации «Бюджет для граждан в современных формах искусства» за увлекательную книгу-раскраску для малышей с авторскими стихами, среди юрлиц — Минфин Крыма в номинации «Современные формы представления проекта регионального бюджета для граждан» за просветительский проект «Буклет «Бюджет для граждан Республики Крым. О бюджете Республики Крым на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Уверена, что дальнейшее участие крымских проектов будет столь же высоко оценено на всероссийском уровне, — подытожила Ирина Кивико.

источник: по информации пресс-службы Министерства финансов РК