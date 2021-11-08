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В Симферополе наградили участников проекта «Удивительный Крым»

В Симферополе наградили участников проекта «Удивительный Крым»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 12:53 08.11.2021

7 ноября в Симферополе состоялось торжественное вручение наград участникам выставки изделий мастеров-ремесленников «Удивительный Крым», приуроченное ко Дню народного единства. Проект «Удивительный Крым» реализуется при поддержке министерства труда и социальной защиты Республики Крым. Цель проекта – объединить производителей товаров ручной работы и популяризировать официальный крымский продукт ручной работы.

В Симферополе наградили участников проекта «Удивительный Крым»

В ходе выставки жители и гости крымской столицы узнали о культурном и духовном пространстве населения полуострова, познакомились с национальными традициями гостеприимства разных народов Крыма, а также смогли приобрести эксклюзивные изделия мастеров. Ремесленники продемонстрировали свои достижения в труде, культуре и экономике, продвинули уникальные маршруты, национальные бренды и народные ремесла, — рассказал заместитель главы администрации Симферополя Владимир Ким.

В Симферополе наградили участников проекта «Удивительный Крым»

Он также добавил, что в среде ремесленников большое количество многодетных семей, представителей людей с ограниченными возможностями здоровья, которые никогда не отказываются передать свое мастерство другим, проводя бесплатные мастер-классы.

В Симферополе наградили участников проекта «Удивительный Крым»

Фото: администрация Симферополя.

В Симферополе наградили участников проекта «Удивительный Крым»

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