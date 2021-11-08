В Симферополе наградили участников проекта «Удивительный Крым»

7 ноября в Симферополе состоялось торжественное вручение наград участникам выставки изделий мастеров-ремесленников «Удивительный Крым», приуроченное ко Дню народного единства. Проект «Удивительный Крым» реализуется при поддержке министерства труда и социальной защиты Республики Крым. Цель проекта – объединить производителей товаров ручной работы и популяризировать официальный крымский продукт ручной работы.

В ходе выставки жители и гости крымской столицы узнали о культурном и духовном пространстве населения полуострова, познакомились с национальными традициями гостеприимства разных народов Крыма, а также смогли приобрести эксклюзивные изделия мастеров. Ремесленники продемонстрировали свои достижения в труде, культуре и экономике, продвинули уникальные маршруты, национальные бренды и народные ремесла, — рассказал заместитель главы администрации Симферополя Владимир Ким.

Он также добавил, что в среде ремесленников большое количество многодетных семей, представителей людей с ограниченными возможностями здоровья, которые никогда не отказываются передать свое мастерство другим, проводя бесплатные мастер-классы.

Фото: администрация Симферополя.