В Симферополе наградили участников регионального конкурса профмастерства «Лучший по профессии 2021»

22 ноября 2021 года состоялась торжественная церемония награждения участников Конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в сфере торговли и в основных отраслях промышленности, в том числе среди работающих инвалидов.

Конкурс «Лучший по профессии» в Крыму проводится в третий раз. Целью является повышение престижа квалифицированного труда работников массовых рабочих и торговых профессий, пропаганду их достижений и передового опыта, выявление и поощрение лучших, — отмечают организаторы события.

Организатор Конкурса — Министерство промышленной политики Республики Крым. В этом году Конкурс проходил в онлайн формате в шести рабочих номинациях:

лучший инженер-технолог-химик;

лучший специалист по охране труда;

лучший слесарь;

лучший сварщик;

лучший аппаратчик (оператор) химического производства;

лучшая швея.

И четырех торговых:

лучший администратор торгового зала;

лучший продавец продовольственных товаров;

лучший продавец непродовольственных товаров;

лучший контролер-кассир.

Участники выполняли тестовые и практические задания, снимали все на видео, а члены жюри затем оценивали их дистанционно.

В этом году в конкурсе принимали участие Армянский филиал ООО «Титановые Инвестиции», ПАО «Крымский содовый завод», ООО Фирма «Передовые технологии парашютостроения», ООО «Симферопольское ПО Крымпласт», АО «Керченский металлургический завод», ООО «Крымский кабельный завод «Евкабель», ООО «ЧНГ Газификация», АО «Пневматика», ГУП РК «Крымгазсети», АО ЭМЗ «Фирма СЭЛМА», ФГУП «НИИ АУС», АО «НПО «Йодобром», ООО «НАКС КРЫМ».

Лучший инженер-технолог-химик

1 место — Маллабаева Светлана Григорьевна (АО «СЗ»)

2 место — Безсонова Светлана Александровна (Армянский филиал ООО «Титановые Инвестиции»)

3 место — Каплун Николай Николаевич (АО «СЗ»)

Лучший аппаратчик (оператор) химического производства

1 место — Нифатов Максим Александрович (АО «СЗ»)

2 место — Волощенко Екатерина Сергеевна (АО «СЗ»)

3 место — Попович Роман Валерьевич (ООО «КрымБытХим»)

Лучший специалист по охране труда

1 место – Лапин Сергей Андреевич (АО «Завод «Фиолент»)

2 место — Волобуева Ольга Викторовна (АО «СЗ»)

3 место — Лященко Анастасия Игоревна (ООО «Крымский кабельный завод «Евкабель»)

Лучший слесарь

1 место — Игнатов Алексей Юрьевич (АО «СЗ»)

2 место – Бондаренко Александр Александрович (АО ЭМЗ «Фирма СЭЛМА»)

3 место — Чубатюк Сергей Николаевич (АО «СЗ»)

Лучший сварщик

1 место – Телегин Максим Юрьевич (ГУП РК «Крымгазсети»)

2 место — Забудский Александр Сергеевич (АО «СЗ»)

3 место — Елькин Андрей Александрович (Армянский филиал ООО «Титановые Инвестиции»)

Лучшая швея

1 место — Апанович Алла Францевна (Армянский филиал ООО «Титановые Инвестиции»)

2 место – Гулитова Ксения (Швейное производство детской одежды Гулитова)

3 место — Коновалова Светлана Ивановна (АО «СЗ»)

В конкурсе торговли приняли участие 45 человек из таких торговых сетей: ООО «Крымская корзина», ООО «ПУД», Линия магазинов «EVA», ТЦ МЕТРО, ООО «Новацентр К».

«Лучший администратор торгового зала»

1 место – Лучанинов Антон Сергеевич (ООО «Ритейл Пропети 6»)

2 место – Доронин Дмитрий Павлович (ООО «Крымская корзина»)

3 место – Рябчук Алина Юрьевна (ООО «Крымская корзина»)

«Лучший продавец продовольственных товаров»

1 место – Сергейчук Юлия Сергеевна (ООО «ПУД»)

2 место – Яковлева Нина Витальевна (ООО «Новацентр К»)

3 место – Процел Людмила Николаевна (ООО «Крымская корзина»)

«Лучший продавец непродовольственных товаров»

1 место – Пономаренко Ольга Михайловна (ООО «Новацентр К»)

2 место – Капитоненко Сергей Сергеевич (ООО «Новацентр К»)

3 место – Грэждияну Ольга Юрьевна (ООО «Ритейл Пропети 6»)

«Лучший контролер-кассир»

1 место – Громик Евгения Валериевна (ООО «ПУД»)

2 место – Ломброзова Светлана Олеговна (ООО «Ритейл Пропети 6»)

3 место – Гембаровкая Марина Владимировна (ООО «Ритейл Пропети 6»)

Победители, занявшие призовые места, награждены дипломами, сертификатами и статуэтками. Кроме того, победители получат денежные премии: за 1 места – 35 тысяч рублей; за 2 места – 30 тысяч рублей; за 3 места – 25 тысяч рублей.