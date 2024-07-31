В Симферополе накануне вечером загорелся торговый центр

В 20:25 мск в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о задымлении в торговом центре «Лоцман» по адресу: г. Симферополь, ул. Севастопольская. Незамедлительно по повышенному рангу к месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по Республике Крым. Предварительно, возгорание произошло на третьем этаже здания.

Позже площадь пожара возросла до 500 кв. м, частично обрушилась крыша. Уточняется, что порядка 130 человек были эвакуированы, никто не пострадал.

Заместитель начальника ГУ МЧС России по Республике Крым Игорь Скуртул сообщил журналистам, что пожару присвоен третий уровень сложности. По данным управления СК по Крыму и Севастополю, возможным источником очага возгорания стала детская игровая комната на третьем этаже торгового центра. Следователи проводят проверку на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан (ст. 238 УК РФ). Прокуратура Крыма также организовала проверку.

Позже в пресс-службе МЧС России сообщили о локализации пожара.

В Крыму огнеборцы МЧС России локализовали пожар, — говорится в сообщении. Площадь, на которой локализовано возгорание, не уточняется.

На месте работали 112 специалистов и 41 единица техники.

источник: ТАСС