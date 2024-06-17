В Симферополе наказали «держателей игорных домов»

В Симферополе вынесен приговор в отношении одиннадцати крымчан, обвиняемых в незаконной игорной деятельности с извлечением прибыли в размере 70 млн рублей

Киевский районный суд города Симферополя вынес приговор по уголовному делу в отношении 11 жителей региона. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными по чч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (создание и участие в преступном сообществе), ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны), ч. 4 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений), — сообщили в прокуратуре РК.

В суде установлено, что один из подсудимых создал и возглавил преступное сообщество, к участию в своих противоправных действиях привлек еще 30 человек.

С середины 2021 года подсудимые, зная, что на территории региона игорная деятельность запрещена, разместили оборудование в 6 помещениях в городах Симферополе, Керчи и Ялте, в которых организовали проведение азартных игр.

Незаконная деятельность обвиняемых была пресечена работниками органов внутренних дел и Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, игровое оборудование изъято из незаконного оборота.

В результате преступной деятельности был получен доход в сумме более 70 млн. рублей.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил трех подсудимых к 7 годам 2 месяцам, 7 годам 6 месяцам, 9 годам лишения свободы с отбыванием наказаний в исправительной колонии строгого режима и штрафами на общую сумму 600 тыс. рублей. Остальным подсудимым назначены различные сроки лишения свободы от 3 лет до 3 лет 6 месяцев условно с установлением испытательных сроков и штрафы, — уточнили в надзорном ведомстве.

Ранее еще 10 членов преступного сообщества осуждены судом, уголовное дело в отношении остальных членов находится на рассмотрении.