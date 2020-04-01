Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | В Симферополе намерены найти и наказать тех, кто украл пять пихт у мемориала «Скорбящая»

crimeapress_news

"Сад Памяти" в Симферополе лишился пяти пихт - украли неизвестные

В Симферополе намерены найти и наказать тех, кто украл пять пихт у мемориала «Скорбящая»

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 18:44 01.04.2020

Напомним, пять пихт, на которые позарились воров, были высажены у мемориала на месте массовых расстрелов советских граждан «Скорбящая» по улице Маршала Жукова в рамках акции «Сад памяти».

К большому сожалению, это уже не первый факт кражи высаженных зелёных насаждений. Уверена, что все виновные будут привлечены к уголовной ответственности. Мы работаем над вопросом установки камер видеонаблюдения, чтобы максимально оперативно устанавливать преступников, — цитирует пресс-служба главу администрации крымской столицы Елену Проценко.

Также чиновник призвала жителей и гостей столицы Крыма оказывать содействие правоохранительным органам в установлении виновных и пресечении преступной деятельности:

Обращаюсь ко всем горожанам с призывом — проявлять гражданскую сознательность, оказывать содействие правоохранительным органам, информировать о возможно известных фактах краж.

Напомним, что в рамках всероссийской акции «Сад памяти» в крымской столице было высажено более 200 саженцев крымской сосны, клена и других насаждений.

В Симферополе намерены найти и наказать тех, кто украл пять пихт у мемориала "Скорбящая"

Комментарии для сайта Cackle

Новости Крыма сегодня

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.