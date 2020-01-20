В Симферополе намерены очистить Даниловский пруд, но нужны миллионы рублей

Проведение работ по капитальной очистке дна Даниловского пруда (на улице Данилова) в Симферополе при наличии финансирования планируется провести в 2020 году.

Расчистка пруда стоит порядка 38 миллионов рублей. На данный момент администрация Симферополя совместно с депутатским корпусом ищет возможность изыскать данную сумму из бюджета города. Проведение работ запланировано на этот год, — цитирует пресс-служба начальника управления благоустройства департамента городского хозяйства администрации крымской столицы Ивана Лисечко.

По словам специалиста, наряду с водоемом планируется расчистить прилегающую реку Славянку от пруда до переулка Гренажный.