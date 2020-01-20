Горячие новости
Главная | Инфраструктура Крыма | Благоустройство Крыма | В Симферополе намерены очистить Даниловский пруд, но нужны миллионы рублей

crimeapress_news

В Симферополе намерены очистить Даниловский пруд, но нужны миллионы рублей
фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе намерены очистить Даниловский пруд, но нужны миллионы рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Благоустройство Крыма 10:39 20.01.2020

Проведение работ по капитальной очистке дна Даниловского пруда (на улице Данилова) в Симферополе при наличии финансирования планируется провести в 2020 году.

Расчистка пруда стоит порядка 38 миллионов рублей. На данный момент администрация Симферополя совместно с депутатским корпусом ищет возможность изыскать данную сумму из бюджета города. Проведение работ запланировано на этот год, — цитирует пресс-служба начальника управления благоустройства департамента городского хозяйства администрации крымской столицы Ивана Лисечко.

По словам специалиста, наряду с водоемом планируется расчистить прилегающую реку Славянку от пруда до переулка Гренажный.

В Симферополе намерены очистить Даниловский пруд, но нужны миллионы рублей

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.