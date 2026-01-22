В Симферополе намерены создать улавливающие парковки

Буквально сегодня прошло рабочее совещание, которое было посвящено возможному размещению перехватывающих парковок. То есть, при подъезде к Симферополю будут выбраны локации, где у нас житель, который едет на работу в столицу, сможет оставить автомобиль, пересесть на общественный транспорт и по выделенной полосе продолжить путь на работу без пробок, – анонсировал Козловский.

Пилотный проект будет реализован в Симферополе, а в дальнейшем такую практику планируют распространить и на другие города республики, добавил министр. По его словам, сейчас специалисты определяют локации для обустройства улавливающих парковок.

При этом параллельно с появлением таких площадок в крымской столице могут ужесточить штрафы за неправильную парковку, не исключил Козловский.

О планах по устройству улавливающих парковок в Симферополе местные власти сообщали еще в 2023 году. Тогда рассматривались разные варианты их расположения на всех въездах в город: со стороны Севастополя, Ялты, Феодосии, Евпатории.

источник: РИА Новости Крым