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В Симферополе не хватает емкостей-баков с водой, установленных в микрорайонах
Фото: ВК

В Симферополе не хватает емкостей-баков с водой, установленных в микрорайонах

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:57 09.09.2020

Некоторые емкости-баки с водой в Симферополе хотят передвинуть, но и закупать новые, судя по всему, придется. Об этом просят горожане.

В единую городскую диспетчерскую службу (ЕГДС) поступают обращения горожан об установки дополнительных емкостей. Эти обращения прорабатываются, в ближайшее время будет принято решение по установке, — сообщила глава администрации Симферополя Елена Проценко.

Он дала поручение Департаменту городского хозяйства держать на контроле ситуацию с ёмкостями в частном секторе и дворах многоквартирных домов.

Необходимо своевременно выполнять подвоз в те районы, где происходят аварии на сетях водоснабжения. В дальнейшем контролировать своевременность наполнения их водой, — обратила внимание Проценко.

Действительно, еще не все емкости по городу наполнены водой.

По информации главы администрации, охрану емкостей взяла на себя полиция.

Сотрудники МВД раз в три часа проверяют целостность емкостей. Патрулирование ведется и в дневное, и в ночное время, — сказала Проценко.

В Симферополе не хватает емкостей-баков с водой, установленных в микрорайонах

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