В Симферополе неравнодушный гражданин помог задержать подозреваемого в разбойном нападении

В Симферополе полиция наградила неравнодушного горожанина – Руслана Дудника. Он оказал содействие полиции в задержании подозреваемого в совершении разбойного нападения на женщину.

5 марта на одной из центральных улиц города Симферополя неизвестный напал на 28-летнюю женщину. Под угрозой применения ножа нападавший вырвал у нее из рук сумку, в которой находилась крупная сумма денег, и попытался скрыться с места преступления. Задержать подозреваемого удалось благодаря содействию граждан, — рассказали в МВД по РК.

Руслан Дудник, который оказался случайным свидетелем преступления, поспешил на помощь. Он догнал преступника и удерживал его до приезда полиции.

Когда я услышал крик о помощи и увидел, что произошло нападение на женщину, я ни о чем не думал и сразу погнался за нападавшим, — говорит молодой человек.

Патрульный экипаж в считанные прибыл на место вызова и доставил злоумышленника в отдел полиции. Задержанным оказался 32-летний житель Джанкойского района, который в настоящее время помещен в изолятор временного содержания.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.162 Уголовного кодекса РФ (разбой, совершенный в крупном размере). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет, — уточнили в МВД по РК.

Начальник Управления МВД России по городу Симферополю полковник полиции Сергей Николаев вручил благодарность Руслану Дуднику и выразил слова признательности за активную гражданскую позицию, решительные и умелые действия, проявленные при задержании подозреваемого в совершении преступления.

Фото: МВД по РК.