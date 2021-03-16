Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | МВД Крыма | В Симферополе неравнодушный гражданин помог задержать подозреваемого в разбойном нападении

crimeapress_news

реклама в крыму
В Симферополе неравнодушный гражданин помог задержать подозреваемого в разбойном нападении

В Симферополе неравнодушный гражданин помог задержать подозреваемого в разбойном нападении

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 20:41 16.03.2021

В Симферополе полиция наградила неравнодушного горожанина – Руслана Дудника. Он оказал содействие полиции в задержании подозреваемого в совершении разбойного нападения на женщину.

5 марта на одной из центральных улиц города Симферополя неизвестный напал на 28-летнюю женщину. Под угрозой применения ножа нападавший вырвал у нее из рук сумку, в которой находилась крупная сумма денег, и попытался скрыться с места преступления. Задержать подозреваемого удалось благодаря содействию граждан, — рассказали в МВД по РК.

В Симферополе неравнодушный гражданин помог задержать подозреваемого в разбойном нападении

Руслан Дудник, который оказался случайным свидетелем преступления, поспешил на помощь. Он догнал преступника и удерживал его до приезда полиции.

Когда я услышал крик о помощи и увидел, что произошло нападение на женщину, я ни о чем не думал и сразу погнался за нападавшим, — говорит молодой человек.

В Симферополе неравнодушный гражданин помог задержать подозреваемого в разбойном нападении

Патрульный экипаж в считанные прибыл на место вызова и доставил злоумышленника в отдел полиции. Задержанным оказался 32-летний житель Джанкойского района, который в настоящее время помещен в изолятор временного содержания.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.162 Уголовного кодекса РФ (разбой, совершенный в крупном размере). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет, — уточнили в МВД по РК.

В Симферополе неравнодушный гражданин помог задержать подозреваемого в разбойном нападении

Начальник Управления МВД России по городу Симферополю полковник полиции Сергей Николаев вручил благодарность Руслану Дуднику и выразил слова признательности за активную гражданскую позицию, решительные и умелые действия, проявленные при задержании подозреваемого в совершении преступления.

В Симферополе неравнодушный гражданин помог задержать подозреваемого в разбойном нападении

Фото: МВД по РК.

В Симферополе неравнодушный гражданин помог задержать подозреваемого в разбойном нападении

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.