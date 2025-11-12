Прямо сейчас:
В Симферополе несовершеннолетний устроил смертельное ДТП - погиб пешеход
фото: пресс-служба МВД России в Крыму

В Симферополе несовершеннолетний устроил смертельное ДТП — погиб пешеход

Опубликовал: КрымPRESS в ДТП в Крыму 13:31 12.11.2025

По предварительным данным, 11 ноября 2025 года около 19:30 в селе Укромное Симферопольского района 17-летний подросток, не имея права управления транспортными средствами, находясь за рулем питбайка «CQR CB 300», совершил наезд на пешехода, 1962 года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина получил смертельные травмы. Несовершеннолетний также был травмирован и доставлен в медицинское учреждение.

Сотрудники Госавтоинспекции Симферопольского района устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

На отца подростка составлен административный протокол в соответствии со ст. 5.35 КоАП РФ — ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Материалы направлены полицейскими в Комиссию по делам несовершеннолетних Симферопольского района для принятия решения, — озвучили детали дорожного ДТП в пресс-службе МВД России в Крыму. 

Госавтоинспекция Республики Крым напоминает:

  • управление мототранспортом несовершеннолетними подростками — это опасная практика, которая должна быть пресечена в первую очередь родителями. Исключите возможность доступа детей к ключам от любых транспортных средств. Запретите управление мопедами, скутерами и мотоциклами без законного права и необходимых навыков. Не допускайте детей к управлению мототранспортом. Ваш контроль — залог их безопасности!

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

