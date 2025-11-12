В Симферополе несовершеннолетний устроил смертельное ДТП — погиб пешеход

На отца подростка составлен административный протокол в соответствии со ст. 5.35 КоАП РФ — ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Материалы направлены полицейскими в Комиссию по делам несовершеннолетних Симферопольского района для принятия решения, — озвучили детали дорожного ДТП в пресс-службе МВД России в Крыму.

Сотрудники Госавтоинспекции Симферопольского района устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

