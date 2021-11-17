В Симферополе няню обвиняют в смерти ребенка-инвалида

В Симферополе возбуждено уголовное дело в отношении жительницы Красногвардейского района, работавшей в крымской столице няней. Женщина, 1959 г.р. подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть (ч.4 ст.111 УК РФ).

Следственным отделом по Киевскому району города Симферополя установлено, что в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в одном из частных домовладений Симферополя тела 7-летнего мальчика с инвалидностью. Согласно результатам медицинского заключения, смерть несовершеннолетнего наступила от попадания рвотных масс в дыхательные пути в результате причиненной закрытой черепно-мозговой травмы, которые состоят в причинной связи с наступлением смерти, — сообщили в Следственном комитете.

По подозрению в причинении телесных повреждений ребенку-инвалиду, повлекших его смерть, задержана няня мальчика.

На данный момент проведены осмотры места происшествия, изъяты предметы, представляющие интерес для органов следствия, допрошен круг лиц, назначены дополнительные экспертизы для установления полной картины произошедшего, устанавливают обстоятельства трагедии и события, ей предшествующие. Следствие готовится предъявить няне обвинение по вышеуказанной статье УК РФ. Также будет изучена и дана оценка обстановке в семье, оказанию уполномоченными органами ребенку с особенным диагнозом содействия.

Расследование уголовного дела продолжается. Ход расследования взят под контроль прокуратурой Крыма.