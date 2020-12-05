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В Симферополе новогодняя ёлка – модный нынче конус. Говорят, будет красиво

В Симферополе новогодняя ёлка – модный нынче конус. Говорят, будет красиво

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 19:23 05.12.2020

Как сообщила на своей странице в Facebook глава администрации Симферополя Елена Проценко, в центре крымской столицы – на площади Ленина – полным ходом идет установка новогодней ёлки.

В Симферополе новогодняя ёлка – модный нынче конус. Говорят, будет красиво

Новый год – самый долгожданный праздник. Это всегда новые надежды, новые мечты, новые планы. Это вера в Чудеса и возможность их совершать, на время становиться Волшебником, создавать особую атмосферу праздника. И мы постараемся создать именно такую атмосферу в столице Крыма, – чтобы подарить симферопольцам и гостям нашего прекрасного города, всего полуострова сказку, веру в чудеса и надежду на лучшее, — написала Проценко, проиллюстрировав запись фото, которые уже стали «вирусными».

В Симферополе новогодняя ёлка – модный нынче конус. Говорят, будет красиво

Пользователи Сети не слишком-то приняли ёлку-конус. Несмотря на заверения, что «так нынче модно в Европе», несмотря на иллюстрацию, как ёлка будет выглядеть в огнях иллюминации.

В Симферополе новогодняя ёлка – модный нынче конус. Говорят, будет красиво

Такой будет «новая» ёлка

А ещё один хороший вопрос – а куда ж подевалась «старая», помнится, тоже за немалые миллионы купленная и тоже… модная-конусообразная.

В Симферополе новогодняя ёлка – модный нынче конус. Говорят, будет красиво

«Старая» ёлка

Фото: страница Е.С.Проценко в Facebook и пресс-службы администрации Симферополя.

В Симферополе новогодняя ёлка – модный нынче конус. Говорят, будет красиво

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