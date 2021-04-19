В Симферополе – новый график подачи воды – целый день

Но только холодной воды, не горячей.

В Симферополе с 24 апреля – новый график подачи воды: с 6 утра до полуночи. Такое заявление сделал Глава Крыма Сергей Аксёнов.

Начиная с 6:00 утра 24 апреля, крымская столица перейдет на новый график подачи воды в режиме 6:00 – 00:00 ежесуточно, без горячей воды. Приношу извинения симферопольцам, поскольку 22 и 23 апреля в связи с переходом на новый график возможна подача некачественной воды в систему водоснабжения либо несоблюдение действующего расписания. Это вынужденная мера, которая позволит перейти на более комфортный и рациональный режим, в котором мы сможем держаться без проблем как минимум до конца 2021 года, — заявил Аксёнов.

По словам Главы Республики, смягчить график помогло увеличение объемов воды из подземных источников и накоплению воды в водохранилищах (их хватит на 8 месяцев).

25 апреля, после запуска очередных скважин на Бештерек-Зуйском водозаборе, в Симферополь будет поступать 110 тысяч кубометров воды в сутки (сейчас 92 тысячи). В симферопольских водохранилищах сейчас находится 13,5 млн. кубометров. 22-23 апреля будет тестироваться система подачи воды в сутки.

К сожалению, возобновление подачи горячей воды пока не планируется.