В Симферополе – новый троллейбусный маршрут — №4-А (Марьино – Арабатская)

Министерство транспорта Крыма и ГУП РК «Крымтроллейбус» запустили новый троллейбусный маршрут в Симферополе — №4-А. Он запущен в рамках выполнения поручения Главы Республики Сергея Аксёнова, по многочисленным просьбам жителей района центрального автовокзала. Троллейбус следует по улице Киевской – проспекту Победы – улице Лермонтова – улице Куйбышева – улице Кечкеметской, вблизи Симферопольской поликлиники №2.

На маршруте работают 2 низкопольных, комфортабельных троллейбуса с возможностью перевозки маломобильных пассажиров. Также троллейбусы оснащены системой навигации ГЛОНАСС и системой видеонаблюдения, — рассказали в ГУП РК «Крымтроллейбус».

После проведения мониторинга пассажиропотока на данном маршруте, количество троллейбусов, обслуживающих маршрут 4-А может быть увеличено.

Фото: ГУП РК «Крымтроллейбус».