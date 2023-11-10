В Симферополе – новый автобусный маршрут: № 59 «улица Ракетная – площадь Амет-Хана Султана»

Транспортное предприятие «Крымтроллейбус» приступило к обслуживанию нового маршрута в Симферополе. Автобусы вышли на линию № 59 «ул. Ракетная – пл. Амет-Хана Султана».
Все автобусы предприятия работают на экологически чистом топливе, а также оборудованы системами кондиционирования и отопления, терминалами безналичной оплаты проезда, камерами видеонаблюдения, спутниковой навигацией ГЛОНАСС и многими другими устройствами, которые гарантируют комфорт и безопасность наших пассажиров, — отметили в республиканском минтрансе.
С расписанием движения по маршрутам, регулярных перевозок, которые обслуживает наше предприятие можно ознакомиться на официальном сайте ГУП РК «Крымтроллейбус».
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С тегами: транспорт в Крыму