В Симферополе – новый автобусный маршрут: № 59 «улица Ракетная – площадь Амет-Хана Султана»

Транспортное предприятие «Крымтроллейбус» приступило к обслуживанию нового маршрута в Симферополе. Автобусы вышли на линию № 59 «ул. Ракетная – пл. Амет-Хана Султана».

Все автобусы предприятия работают на экологически чистом топливе, а также оборудованы системами кондиционирования и отопления, терминалами безналичной оплаты проезда, камерами видеонаблюдения, спутниковой навигацией ГЛОНАСС и многими другими устройствами, которые гарантируют комфорт и безопасность наших пассажиров, — отметили в республиканском минтрансе.

С расписанием движения по маршрутам, регулярных перевозок, которые обслуживает наше предприятие можно ознакомиться на официальном сайте ГУП РК «Крымтроллейбус».