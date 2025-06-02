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В Симферополе ну ул. Чехова в усиленном режиме будут работать эвакуаторы. Владельцев авто предупреждают

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 14:52 02.06.2025

 

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