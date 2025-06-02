В Симферополе ну ул. Чехова в усиленном режиме будут работать эвакуаторы. Владельцев авто предупреждают
Опубликовал: КрымPRESS
в Инфраструктура Крыма
14:52 02.06.2025
инфраструктура Крыма 2025-06-02
В связи с ограничением движения на участке ул. Красноармейская (от ул. Курцовской до ул. Крылова) и прогнозируемым увеличением транзитного потока по ул. Чехова, просим автомобилистов внимательно относиться к парковке личного транспорта.
Нарушения правил стоянки и остановки будут фиксироваться особо строго. С 2 июня 2025 года на ул. Чехова начнёт работу эвакуационная служба в усиленном режиме. Просим вас учитывать изменения при планировании маршрутов и парковки, — отмечают в пресс-службе администрации Симферополя.
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