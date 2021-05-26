В Симферополе объявили конкурс стихов, эссе, фото и рисунков о родном городе

Редакция газеты «Южная столица Крым» и администрация Симферополя объявляет творческий конкурс ко Дню города — «О родном городе с любовью…».
В конкурсе несколько рубрик:
— «Ода Симферополю».
Мы предлагаем симферопольцам в стихотворной или прозаической форме признаться в любви к своей малой родине, рассказать о городе, где выросли, о дорогих сердцу уголках Симферополя, — рассказали организаторы.
— «Симферополь в объективе».
Это фотоконкурс, в котором могут принять участие и профессиональные симферопольские фотографы, и любители.
Присылайте свои снимки, на которых изображены ваши любимые места родного города, — отметили организаторы.
— «Любимый город в рисунках».
Это конкурс авторских рисунков, на которых изображен Симферополь. Работы могут быть выполнены в любой технике (карандаш, фломастер, гуашь, акварель, пастель и др.).
Ждем ваших конкурсных работ. Возраст участников не ограничен. Работы могут присылать и дети, и взрослые. Обязательным является лишь одно условие: конкурсные работы должны поступить в редакцию до 30 мая 2021 года по адресу: г. Симферополь, ул. Толстого, 15, или по адресу электронной почты gazeta_us@mail.ru. Дополнительную информацию можно получить по тел.: +7 978 144-03-89. Лучшие работы получат призы от редакции «Южная столица Крым» и будут опубликованы в газете, — сообщили в администрации Симферополя.
*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.
Срочные сообщения – в
Желаете оставить комментарий? Опуститесь чуточку ниже✎..