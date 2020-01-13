В Симферополе «объявили войну» незаконным рекламным конструкциям и торговым объектам

В Симферополе начался массовый снос незаконно размещённых рекламных конструкций. Начали демонтаж с проспекта Победы.

С прошлого четверга работники МБУ «Город» занимаются сносом незаконных рекламных конструкций на проспекте Победы. После работа будет продолжена на других улицах крымской столицы. С собственниками незаконных объектов ведётся разъяснительная работа на предмет добровольного демонтажа данных конструкций, — рассказал первый зам. главы администрации крымской столицы Сергей Бажан.

Глава администрации Симферополя Елена Проценко акцентировала внимание на том, что работы по сносу незаконных конструкций должны быть выполнены в максимально сжатые сроки.

Мы будем действовать исключительно в рамках закона. Если документы отсутствуют — мы сносим, никакого затягивания сроков. При размещении рекламных объектов следует уделять особое внимание их внешнему виду. Они должны быть современными, с подсветкой, не мешать обзору, — сказала Елена Проценко.

В части упорядочивания размещения нестационарных торговых объектов на территории города Сергей Бажан сообщил, что уже разработан проект новой схемы размещения НТО. Документ проходит процедуру согласования. В проекте, по его словам, отсутствуют тканевые торговые палатки, которые «имели неприглядный вид и портили внешний облик города». Кроме того, в сжатые сроки будут демонтированы 28 незаконных НТО. Работа по выявлению незаконных торговых объектов продолжается.